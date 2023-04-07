Центр поддержки гражданских инициатив создан в Дагестане по поручению Главы РД Сергея Меликова

Соответствующее Постановление 6 апреля подписал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки гражданских инициатив РД» создается в целях оказания финансовой, информационной, консультационной и иной поддержки социально ориентированным НКО, осуществляющим свою деятельность Дагестане и физическим лицам, участвующим в развитии институтов гражданского общества в регионе.
Учредителем организации выступает Министерство юстиции РД
Устав организации будет утвержден в ближайшее время