Общество

Центр поддержки гражданских инициатив создан в Дагестане по поручению Главы РД Сергея Меликова

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Соответствующее Постановление 6 апреля подписал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки гражданских инициатив РД» создается в целях оказания финансовой, информационной, консультационной и иной поддержки социально ориентированным НКО, осуществляющим свою деятельность Дагестане и физическим лицам, участвующим в развитии институтов гражданского общества в регионе.

Учредителем организации выступает Министерство юстиции РД

Устав организации будет утвержден в ближайшее время

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