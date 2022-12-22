Центр поддержки экспорта РД заключил 17 экспортных контрактов на 7,7 млн $

Об итогах работы, направленной на поддержку предпринимательства в регионе, в ходе заседания Правительства Республики Дагестан рассказал первый заместитель руководителя регионального Агентства по предпринимательству и инвестициям Гусейн Гусейнов.

Так, в рамках реализации государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2022 году:

Фондом микрофинансирования и лизинга РД «Даглизингфонд выдано 132 микрозайма на общую сумму 418,6 млн рублей и 41 оборудование в лизинг на сумму 183,2 млн рублей;

Фондом содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РД выдано 223 поручительств на сумму 907 млн рублей;

Гарантийным фондом РД в 2022 году выдано 213 поручительств на общую сумму 862,6 млн рублей, 16 поручительств начинающим предпринимателям на общую сумму 28,1 млн рублей;

В пяти бизнес — инкубаторах размещено 59 субъектов МСП, создано 85 рабочих мест;

По результатам 2022 года в ГАУ РД «Учебно-производственный комбинат» 180 человек прошли услуги по обучению и повышению квалификации;

Центр поддержки экспорта РД заключил 17 экспортных контрактов на сумму 7,7 млн $;

Центром поддержки предпринимательства РД оказаны комплексные услуги 336 субъектам МСП, обучающие мероприятия для 688 самозанятых граждан;

Количество граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» составляет 7 233.