Центр поддержки экспорта Дагестана проведет конференцию «Экспортный Навигатор Дагестан 4.0»

29 апреля в городе Махачкале пройдёт ежегодная и ставшая востребованной среди бизнес-сообщества конференция «Экспортный Навигатор Дагестан 4.0».

Главной темой конференции в этом году станут вопросы, связанные с адаптацией логистики и расчетов в международной торговле в новых условиях. В частности, будут обсуждаться аспекты ведения внешнеэкономической деятельности в условиях санкций и в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг».

Представители Министерства экономического развития Российской Федерации и региональных ведомств расскажут предпринимателям о кейсах по выводу продукции на иностранные рынки, доведут актуальную информацию о действующих мерах государственной поддержки экспортеров. Спикерами выступят: -Лилия Щур-Труханович, директорДепартамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации — Бадрутин Магомедов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Республики Дагестан» — Саид Рамазанов, генеральный директор АО «Аэропорт Махачкала» — Адиль Акавов, управляющий группы компаний АК GROUP, руководитель комитета по бизнесу с Турцией и странами Ближнего Востока Ассоциации экспортеров и импортеров.

Бизнес-сообщество также получит уникальную возможность сразу же подать заявки на участие в экспортной деятельности. Также в рамках мероприятия пройдет церемония награждения победителей регионального конкурса «Экспортер года». Мероприятие пройдет по адресу: ул. Ирчи Казака, 53г/1, отель «Монто». Пройти регистрацию и знакомиться с программой конференции можно по ссылке.

Источник: Мирмол