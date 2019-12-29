Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям

29 декабря в Махачкале состоялось открытие центра «Мой бизнес». Это единый центр, оказывающий услуги для бизнеса. В церемонии открытия приняло участие руководство республики и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Выступая перед участниками мероприятия, Чеботарев сказал, что благодаря центру предприниматели будут развивать экономику региона и в целом всей страны и пожелал благополучия и процветания.

Руководитель субъекта Владимир Васильев отметил улучшение ситуации в республике для развития бизнеса. Он заявил, что новая политика власти приносит свои плоды и положительно оценивается людьми.

Васильев напомнил, что эффективная работа власти отмечена федеральным центром: в рейтинге Минэкономразвития РФ Дагестан расположился на 9 месте и получил грант в размере 1 млрд 260 млн рублей.

Выступление главы завершилось словами благодарности в адрес тех, кто участвовал в открытии центра, а также поздравлением с наступающим праздником и пожеланием успехов бизнесменам.

После церемонии перерезания красной ленты гости оценили помещение центра.

Центр «Мой бизнес» находится по адресу: Махачкала, Гагарина, 120.