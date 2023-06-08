Центр культуры и досуга Кизлярского района стал лауреатом спецноминации «Социальный интернет — триггер» Национальной премии интернет – контента

Вручение состоялось 7 июня в городе Москве.

Всероссийская хоровая акция «Я русский!» стала победителем в номинации «Социальный интернет — триггер». Ролик исполнения песни Шамана «Я – русский!» солистами народной эстрадной группы «Метроном» Центра культуры и досуга Кизлярского района попал в номинацию, как один из лучших роликов интернета.

На вручении премии Кизлярский район представил солист коллектива Анвар Нурлумбаев. Он не только исполнил фрагмент песни, но и, применив к себе, процитировал великого дагестанского поэта Расула Гамзатова: «У себя в Дагестане — я ногаец, в России — я дагестанец, а для всего мира — я русский!».

Выступление Анвара смотрите с 03:07 минуты сюжета телеканала «Первый».