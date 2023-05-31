Центр к 100-летию Гейдара Алиева открылся при филиале Азербайджанского государственного экономического университета в Дербенте

В торжественной церемонии участвовали глава Дагестана Сергей Меликов, находящийся в Дербенте с рабочим визитом, замминистра образования Азербайджана Идрис Исаев и ректор вуза Адалят Мурадов.

В центре представлены эксклюзивные фотографии и книги. Здесь планируют проводить досуговые и образовательные мероприятия. Особое внимание уделено дружеским отношениям двух стран.

Глава республики осмотрел экспозицию и оставил первую запись в книге почётных гостей музея.

«Этот день олицетворяет долгую и нерушимую дорогу дружбы между Дагестаном и Азербайджаном», — написал в книге почётных гостей Сергей Меликов.

Отметим, дербентскому филиалу одного из крупнейших вузов Азербайджана более 30 лет. Университет предоставляет образовательные льготы для детей из малообеспеченных семей, а с этого года поступить в филиал на льготной основе смогут участники СВО и члены их семей.

Источник: Сетевое издание Дербент