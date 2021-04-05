Центр исламских исследований отмечает роль Меликова в установлении согласия в обществе

Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев отметил вклад Сергея Меликова в восстановление согласия в дагестанском обществе. Гереев называет несколько достижений, которые можно приписать нынешнему главе региона.

Эксперт отмечает, что Меликову удалось сделать многое в профилактике COVID-19 и принять меры при массовом отравлении детей некачественной водой. Глава республики нашел правильный способ наладить конфликт в поселке Тарки, связанный с незаконным оборотом наркотиков.

Гереев подчеркнул, что емкое выступление главы республики в Совете Федерации обратило внимание сенаторов на проблемы Дагестана. Их будут решать при помощи из федерального центра.