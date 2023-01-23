Ценой своей крови доказал, что является настоящим защитником Отечества

Когда жителю села Червленные Буруны Ногайского района Дагестана Мурату Сариеву 25 сентября ушедшего года вручили повестку с призывом на частичную мобилизацию, он это принял как обязанность гражданина и долг настоящего мужчины. Взглянув в глаза внезапно растерявшейся и опечалившейся матери, сказал: «Нет, мама, надо, так надо, значит, сегодня пришло наше время защищать Родину».

Со слов матери Мурата, Боранбике Сариевой, сына вместе с такими же мобилизованными как он в первые же дни отправили на передовую. Служить бойцу пришлось гранатометчиком в городке Гуляй-поле Запорожской области (в армии служил в войсках ПВО). Здесь он более 3-х месяцев со своими фронтовыми друзьями выполнял боевые задачи по защите этого рубежа наших войск от наступлений украинской армии. Я пишу «служил», выполнял» в прошедшем времени, так как в начале января 2023 года, к сожалению, Мурат в одном из тяжелых боев получил осколочную рану, был контужен. 5 января его доставили в госпиталь г. Ростов-на-Дону. Оттуда раненных бойцов затем распределяют в госпитали разных городов.

– 6 января, мы, получив известие о ранении сына, выехали в Ростов, – рассказывает мать мобилизованного. – В тот же день к вечеру мы были уже там. В госпитали нам разрешили проведать сына. У него была частичная потеря памяти. Мы пробыли там 2-3 дня. Здесь мы узнали, что Мурата вскоре переведут в г. Ставрополь. Так и получилось. Сегодня сын проходит лечение в этом городе. Врачи сказали, что сейчас Мурату необходим полный покой,- говорит мама.

…Мурат с детства привык к трудностям, так как родился и вырос в рабочей чабанской семье. Родители его 11 лет проработали в кошаре 2-ой фермы Червленных Бурунов. Учился и жил Мурат в интернате. Он рано воспитал в себе самом строгий степной характер: не пасовать перед трудностями, а находить в себе силы преодолевать их с достоинством. Это во многом помогло ему и в службе в армии, и во время мобилизации.

В 2010-2012 годах отслужил срочную службу в войсках ПВО в Карелии,где зимы там, на севере, суровые. Неожиданно для себя он обнаружил, что крепкие морозы не для его здоровья. Скажи он об этом медикам, его, может, перевели бы на юг. Но Мурат не был таким! Он остался и дослужил свои положенные два года до конца. В этом эпизоде, рассказанном мне его матерью, я не мог не заметить еще одну особенность характера Мурата – его мужественность.

Все эти три месяца со дня мобилизации Мурат находился в одном окопе плечом к плечу со своим односельчанином Тимуром Сабутовым.

Вот и все, что мы знаем пока об участии отважного воина, нашего земляка Мурата Сариева в специальной военной операции, которую проводят Российские Вооруженные Силы против украинских нацистов. Но твердо уверены в одном, что он сегодня ценой своей пролитой крови при ранении доказал, что является настоящим защитником Отечества, истинным сыном своего народа. Надеемся, что после выздоровления узнаем о нем больше. Сегодня мы все желаем этому мужественному и храброму воину скорейшего выздоровления и благополучного возвращения в свой отчий дом, где его с нетерпением ждут родные и близкие люди.

Источник: https://golosstepi.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-z/80206/