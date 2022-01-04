Ценный подарок землякам от исследователя

Под занавес уходящего 2021 года ценный подарок преподнес землякам журналист и исследователь Гаджи Алхасов, выпустив долгожданную книгу под названием «Свод исторических имен Дагестана». Презентация книги состоялась 22 декабря в конференц-зале Национальной библиотеки им. Р.Гамзатова РД. По мнению специалистов, появление на свет этого издания без преувеличения можно считать самым значимым событием 2021 г. в области историко-культурных исследований Дагестана. Фундаментальный характер, информационная насыщенность и глубокая содержательность книги при знакомстве с ней вызывает восторг у специалистов и читателей. Это книга-ретроспектива, книга памяти народов Дагестана, а прежде всего, книга-гимн и реквием по ушедшим векам и поколениям.

«Свод исторических имен Дагестана» представляет собой изложение истории региона в именах и кратких биографических зарисовках участников этого процесса. Автору удалось собрать и систематизировать в своей работе около восьми тысяч имён, важных для дагестанского историко-культурного процесса. Это государственные, общественные, религиозные деятели, правители, национальные герои, ученые, поэты и представители других профессий, которые на протяжении двух тысяч лет оставили свой след в истории региона. Следует также отметить, что это первый опыт такого рода не только в дагестанской историографии, но и в области исторических исследований Северного Кавказа в целом. Издание, безусловно, представляет собой большой научный и познавательный интерес и рассчитано не только на специалистов, но и на широкий круг читателей.

Что касается мероприятия, то представление новой книги открыла заместитель директора Национальной библиотеки РД Сарат Джабраилова. Она отметила, что в библиотеке проходит много презентаций книг, но это мероприятие особое, так как на нем представляется монументальная работа, очень важная для истории Дагестана и пожелала успехов автору в дальнейшей работе.

Модерировал презентацию ваш покорный слуга, доктор филологических наук, член академии РАЕН, декан филологического факультета ДГУ Шабан Абдулкадирович Мазанаев.

На мероприятии также выступили генеральный директор издательства «Лотос» Магомед Гаджирабаданович Магомедов, доктора исторических наук Тимур Магомедович Айтберов, Ахмед Хидирович Рамазанов, Ибрагим Гаджиевич Ибрагимов, Шахбан Магомедович Хапизов, кандидат филологических наук Нариман Рамазанович Исрафилов, исследователь и автор даргинских словарей Хизри Абдулмаджидович Юсупов, журналист Арсен Набиев и многие другие. Они подчеркнули, что книга «Свод исторических имен Дагестана» представляет собой уникальное явление в историографии Дагестана. Было также отмечено, что в обычном режиме над созданием таких основательных трудов на протяжении многих лет работают целые коллективы специализированных институтов. А тут мы имеем плод творческих и интеллектуальных усилий одного человека. Это заслуживает не только внимания, но и поощрения на самом высоком уровне. Нет сомнения в том, что «Свод исторических имен Дагестана» станет источником мотиваций, побуждающим многих исследователей реализовать собственные глобальные проекты.

На презентации автору также были высказаны ряд замечаний, которых он обещал учесть во втором издании книги, работа над которой уже начата. В завершение мероприятия Гаджи Алхасов поблагодарил всех участников презентации, а присутствующий здесь заслуженный артист Театра оперы и балета РД Яхъя Исаков порадовал собравших изумительным голосом, спев на ура знаменитую «Синюю вечность» незабвенного Муслима Магомаева. А мы со своей стороны в канун праздника пожелаем Гаджи Алхасову здоровья и дальнейших творческих успехов.

Доктор филологических наук, декан филологического факультета ДГУ Ш.А.Мазанаев