Царберцин Алхасов награждён медалями Суворова и «За воинскую доблесть»

Уроженец села Мехельта Гумбетовского района Алхасов Царберцин Алхасович за подвиги, совершённые в ходе специальной военной операции на Украине, получил медали Суворова и «За воинскую доблесть».

Указ о присуждении медали Суворова подписал Президент России Владимир Путин. Также за успешное выполнение боевых задач Царберцин Алхасов удостоился медали «За воинскую доблесть» II степени Минобороны России. Он участвует в СВО с самого начала.

Разведчик из роты глубинной разведки Царберцин Алхасов освобождал населённые пункты Харьковской области и ЛНР от неофашизма. Медаль Суровова воин получил за уничтожение двух БМП-2 и БТР-4 «Буцефал», освобождение посёлка на Донбассе. Медаль «За воинскую доблесть» II степени Алхасову был присужден за штурмовые действия в Харьковской области.