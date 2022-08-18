Трём субъектам СКФО будут субсидированы тарифы на услуги ЖКХ

Минэкономразвития России выделит субсидии Дагестану, Ингушетии и Северной Осетии-Алании с целью реализации региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ.

Такое решение было принято на заседании Правительства Российской Федерации, в рамках которого первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов. По его словам, в указанных регионах уже созданы единые операторы в сфере водоотведения, тепло- и водоснабжения и на данный момент осуществляется просчёт экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги в субъектах.

«В купе с повышением собираемости платежей это поможет выйти созданному предприятию на самоокупаемость. Стабильное финансовое состояние поможет привлечь кредитные средства на инфраструктурные проекты под тарифные источники», — сказал Торосов.