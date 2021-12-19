Трёхсторонняя комиссия по регулированию трудовых отношений подписала соглашение

Правительство РД, Объединение организаций профсоюзов Республики и Объединение работодателей РД подписали соглашение на период 2022-2024 годов.

Комиссией приняты решения, среди которых органы исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований, работодатели должны реализовать межведомственную согласованную работу по вовлечению организаций и предприятий в деятельность профориентации и трудоустройства выпускников профессиональных образовательных учреждений.

Также они должны содействовать обязательной регистрации в Центре опережающей профподготовки.