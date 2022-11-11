Трёхсотлетний юбилей отмечает Каспийская флотилия

4 ноября 300 лет назад был основан Каспийский флот. В 1722 году Пётр I издал Указ об основании флотилии и Астраханского ВО в составе Императорского флота России.

В настоящее время флагманом Каспийской флотилии является ракетный корабль проекта 11661К «Дагестан». В состав флота входят два сторожевых корабля ближней морской зоны, семь малых ракетных кораблей, 10 боевых и восемь десантных катеров и семь тральщиков. Сегодня Каспийская флотилия дислоцируется в городе Каспийске.

Решение о переносе места дислокации в Дагестан было принято четыре года назад. Данное решение было продиктовано необходимостью повысить мобильность основных сил флотилии.