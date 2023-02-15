Троллейбусное управление Махачкалы будет преобразовано в автобусно-троллейбусное управление, и автопарк предприятия в скором времени пополнят не менее 70 больших автобусов. Об этом на торжественном мероприятии, приуроченном к 50-летию со дня создания управления, сообщил исполняющий обязанности мэра города Ризван Газимагомедов.

13 февраля 1973 года в Махачкале был запущен первый троллейбус. Именно с этого дня берет начало история Троллейбусного управления города.

Ризван Газимагомедов обратился к работникам предприятия с поздравительной речью:

«Дорогие сотрудники Троллейбусного управления!

Сердечно поздравляю вас с 50-летием предприятия. 50 лет назад по улицам города пошел первый троллейбус, и уже сегодня мы потихоньку переходим к новым транспортным системам. Но скажу, что будущее у Троллейбусного управления нормальное. Мы будем модернизировать предприятие, оно будет автобусно-троллейбусным управлением, и вся территория будет отдана именно под это предприятие. В скором времени 70–80 больших автобусов здесь появится.

Хочу выразить огромную благодарность трудовому коллективу, который все это время, несмотря на очень сложные периоды, работал. Вы всегда выполняли социальную задачу, у вас самый низкий тариф, и самые незащищенные слои населения ездят на вашем транспорте. Сейчас готовится предложение на уровне правительства РД и Минтранса о субсидировании. Желаю вам дальнейших успехов, мира и спокойствия!».

В завершение мероприятия Ризван Газимагомедов осмотрел прилегающую к управлению территорию, ознакомился с материально-технической базой и осмотрел рабочие помещения.