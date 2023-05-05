Трое жителей Каспийска награждены Орденами Мужества

Приказ о присвоении государственной награды был подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Церемония вручения состоялась 5 мая в Штабе поддержки семей военнослужащих #МыВместе.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленное при исполнении воинского долга, Орден Мужества (посмертно) был вручен родственникам младшего сержанта Абубакара Бондаренко.

Ещё одна награда будет передана семье рядового Наримана Сулейманова.

За мужество, исключительную отвагу, смелость и решительные действия, проявленные при освобождении и защите населения ЛНР от вооруженной агрессии со стороны Украины, медалью от Главы Луганской Народной Республики был отмечен доброволец отряда специального назначения «Барс-6».