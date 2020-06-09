Общество

Трое дагестанцев подозреваются в распространении недостоверной информации о коронавирусе

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СК РФ по РД возбудил три уголовных дела в отношении троих дагестанцев, подозреваемых в распространении ложной информации (ст. 207.1 УК РФ).

Граждане в апреле этого года по мобильным телефонам рассылали информацию по мессенджеру «WatsApp» о распылении госорганами с вертолетов вируса COVID-19, что якобы привело к смерти граждан и падежу домашней птицы в Буйнакске и Карабудахкентом районе.

В данный момент совершаются следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Расследование по делу продолжается.

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