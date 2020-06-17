Трое дагестанских школьников стали призерами Всероссийской олимпиады

Трое выпускников дагестанских школ стали призерами Всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года, список призеров утвержден федеральным министерством просвещения, сообщили «Молодежке» в пресс-службе республиканского министерства образования и науки.

Магомедхан Расулов из Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей стал призером по экологии, Мария Короткова из лицея №39 г. Махачкалы – по биологии, а Гульбике Абитаева из Султанянгиюртовской школы им. Ю. Акаева Кизилюртовского района – по технологии. Ранее они уже неоднократно побеждали в олимпиадах и конкурсах различного уровня, сообщили в пресс-службе.

Всероссийская олимпиада школьников – одно из самых масштабных интеллектуальных соревнований учащихся в России. Она проводится в четыре этапа по 24 предметам. В этом году в ней приняли участие более 184 тысяч дагестанских школьников.

«Такая активная работа по популяризации и развитию олимпиадного движения в республике ведется с 2018 года. И мы видим результат – за последние три года у нас девять призеров, тогда как до этого наши школьники побеждали один раз в 10 лет», – цитирует пресс-служба комментарий итогов олимпиады вице-премьера – министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой.

Ранее на Всероссийской олимпиаде 2018 года дагестанские школьники становились призерами по предметам «математика», «информатика» и «ОБЖ», а в 2019 году – по дисциплинам «математика», «литература» и «китайский язык».

Все призеры Всероссийской олимпиады школьников получают возможность поступления в любой российский вуз без сдачи ЕГЭ и каких-либо других вступительных испытаний