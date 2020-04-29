Тридцать ноутбуков в помощь многодетным семьям

Проект «Учимся вместе», который организован волонтерами Республиканского отделения политической партии «Единая Россия», подарил тридцати многодетным семьям в городе Махачкала тридцать компьютеров.

Главным аспектом, на который обращали внимание учредители акции при отборе семей, является наличие детей, которым предстоит сдача итоговых аттестаций.

Теперь дети старшего школьного возраста смогут продолжить обучение и подготовку к экзаменам с использованием современных гаджетов.

Вручение компьютеров проходило с соблюдением всех санитарных предписаний.

В акции приняли участие представители Народного Собрания республики, предприниматели и волонтеры.