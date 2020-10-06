Тридцать муниципалитетов республики могут стать резидентами программы развития горных районов

Постановлением Правительства республики учреждена программа «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан». Реализацию данной программы проводит региональное Министерство экономики и территориального развития.

Общее финансирование программы на 2020 год предусматривает семьдесят миллионов рублей, которые могут быть реализованы на субсидирование пищевого производства в горной местности, тепличные хозяйства, промышленное производство, на приобретение сельхозтехники и т.д.

Важным пунктом является расположение конкурсантов на местности, которая превышает высотные параметры на пятьсот метров. Прием заявок длился в течение двух месяцев и завершится 12 октября этого года.