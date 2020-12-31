Три заветные мечты маленьких дагестанцев исполнил Сергей Меликов

Благодаря замечательной традиции «Елка желаний», инициированой в предыдущие годы президентом страны, у Сергея Меликова появилась возможность узнать о заветных мечтах маленьких дагестанцев.

Омарову Омару 9 лет и он мечтал о телескопе, но кроме этого ему было очень любопытно узнать, как же выглядит кабинет Главы Дагестана.

Сергей Меликов пригласил Омара к себе, позволил побыть в рабочем кресле, а под ёлкой Омара ждал его телескоп.

Завра Берукова — ученица 6 класса, и она просила Деда Мороза о ноутбуке, который очень важен оказался для учёбы отличницы во время дистанционного обучения.

А Патимат Омарову под ёлкой ожидал синтезатор, который не только поможет ей развиваться творчески, но и быть здоровой, ведь она посещает музыкотерапевта в коррекционно-развивающем центре.

Конечно, дети получили, кроме желанных подарков, и новогодние сладости от Главы Дагестана.