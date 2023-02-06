Три водных объекта реконструируют в Дагестане в нынешнем году

Об этом сообщил в ходе встречи с ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Председатель Правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Так, ожидается начало строительно-монтажных работ по 3 объектам:

1. Первый этап канала Юзбаш в Хасавюртовском районе

2. Второй этап канала Кировский в Сулейман-Стальском районе

3. Ахты-Какинский канал в Ахтынском районе.

В настоящее время также решается вопрос о включении на 2023 год начало выполнения работ по реконструкции канала Сулу-Чубутла. Реконструкция Сулу-Чубутлинской оросительной системы в полном объеме может обеспечить вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий на площади 52,6 тыс. га. Основными видами товарной продукции массива будут продукция животноводства и рис.