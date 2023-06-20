Три предприятия ТЭК Дагестана включены в реестр организаций, имеющих критическую информационную инфраструктуру

Об этом сообщил первый замминистра энергетики и тарифов Республики Дагестан Динислам Иманмурзаев, который доложил премьер-министру региона о том, какие меры принимаются ведомством для информационной защиты субъектов энергетики.

Это ПАО «Россети» — «Северокавказское предприятие магистральных электрических сетей», ПАО «РусГидро» — «Дагестанский филиал» и ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

В каждом предприятии определены работники, ответственные за обеспечение безопасности, функционирования, а также эксплуатацию объектов КИИ.

Кроме того, субъектами ТЭК выполнены работы по созданию Комплексного проекта по защите от киберугроз сегментов Автоматизированной системы управления технологическими процессами с установкой подсистем межсетевого экранирования и обнаружения вторжений, централизованного мониторинга и анализа событий информационной безопасности, анализа защищенности и антивирусной защиты.

Объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) – это информационные системы, телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления и другие значимые системы, функционирование которых критически важно для жизнедеятельности государства. Любое предприятие, которое использует подобные объекты, является субъектом КИИ.