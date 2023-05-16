Три новые меры господдержки овцеводства и козоводства на Северном Кавказе начнут действовать с 2024 года

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин в ходе круглого стола по ситуации в овцеводстве, который проходит в рамках XXIII Российской выставки племенных овец и коз в городе Каспийске.

«У нас есть протокол поручений, и я могу вас заверить, что до конца года мы эти порядки примем, и как минимум три новые меры господдержки со следующего года начнут действовать.

Первое — мы сделаем более длительным срок льготного кредитования для инвестиционных проектов отрасли овцеводства. То есть, до 15 лет можно будет брать кредиты под ставку до 5% годовых в рублях. Сейчас это 8 лет. Практически в два раза увеличиваем срок инвестиционного субсидирования, что делает более устойчивой финансовую модель, позволяет войти в этот бизнес и привлечь банковское финансирование тем, кто пока, к сожалению, этого сделать не смог», — сказал он.

По словам Андрея Разина, также для регионов Северного Кавказа со следующего года будет применяться повышающий коэффициент в размере 1,2 при расчете субсидий на развитие овцеводства и козоводства.