Три команды от Дагестана вошли в десятку лучших в хакатоне «Медицина, здравоохранение и наука»

В ДГУ на базе «Точки кипения» в течение трёх дней проходил хакатон «Медицина, здравоохранение и наука». Мероприятие проводилось в рамках Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв-2021», который реализуется президентской платформой АНО «Россия-страна возможностей». Проект направлен на разработку IT-решений для кейсовых задач. В хакатоне «Медицина, здравоохранение и наука» приняли участие восемь команд из Дагестана. Три из них вошли в десятку лучших. В одном из кейсов призовые места заняли две команды от Дагестанского государственного университета.

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