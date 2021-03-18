Три инвестпроекта получили поддержку Правительства РД

17 марта в Правительстве РД прошло совещание под руководством Абдулпатаха Амирханова. В рамках совещания был рассмотрен вопрос оказания господдержки инвестиционным проектам, которые претендуют на получение земельного участка в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Так, была рассмотрена инициатива ООО «Парник» по строительству тепличного комплекса площадью более ста пятидесяти гектар. Также в числе проектов создание рыбоводческого комплекса в Кизлярском районе при инициативе «СК-АКВА». Третий проект, рассмотренный на совещании, — переработка макулатуры ООО «КЦБК» города Каспийска. В обсуждении принимали участие и инициаторы проектов.

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