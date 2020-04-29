Три фронтовых письма на память

Семьдесят пять лет прошло с тех пор, как закончилась война, но память потомков победителей хранит имена героев, которые подарили нам Победу. За судьбой каждого фронтовика своя трагедия и свой подвиг.

Мир знает тысячи подвигов той войны, но сколько их осталось неузнанными. Война унесла с собой сведения о бойцах, которые так и не вернулись домой. Их подвиги и доблести — яркое полымя на фронтовом пепелище. Кубай Магомедович Магомедов 1920 г.р., уроженец села Тпиг Агульского района.

Ушел на фронт добровольцем сразу после окончания школы в Курахском районе. Будучи с рождения любознательным, ответственным и бойким, он показывал хорошие результаты в школе.

Когда грянула война, не смог остаться в стороне. Все, что осталось на память семье, три фронтовых письма. На все запросы приходил один ответ: пропал без вести. Так тысячи солдат ушли ради Победы. Они ушли на фронт во имя своей Отчизны, чтобы был мир во всем мире и в наших сердцах. Чтобы помнили…

Луиза Гусукаева