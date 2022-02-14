Три дозы вакцины «Эпиваккорона-Н» предусмотрены для людей с ослабленным иммунитетом

Двукратная и трехкратная схемы введения вакцины «Эпиваккорона-Н» обеспечивают иммунитет, однако три дозы предполагаются для людей с ослабленным иммунитетом, сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

«Обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ. Применение вакцины «Эпиваккорона-Н» по схеме введения трех доз предполагается в первую очередь для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний», — говорится в сообщении.

Ранее в инструкцию к вакцине были внесены изменения, согласно которым препарат может применяться по схеме введения трех доз препарата. Согласно документу, третью дозу вакцины можно вводить по истечению двух месяцев после второй.

По данным «Вектора», спустя шесть месяцев после начала курса вакцинации антитела к коронавирусной инфекции сохранились у 81% добровольцев, получивших две дозы препарата «Эпиваккорона-Н», и у 98% вакцинированных трехкратно.

Вакцина «Эпиваккорона-Н», разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора, зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года. Руководитель центра «Вектор» Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий «Эпиваккороны-Н» от разработанной ранее «Эпиваккороны». По его словам, вакцины различаются технологическими особенностями производства, что стало основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований для решения производственных задач, требующих небольших изменений.

Источник: ТАСС