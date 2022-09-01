Три детских сада открыли в Каспийске

В День знаний в Каспийске торжественно открыли три новых детских сада — это Детский сад №35 «Планета детства», Детский сад №36 «Лучик» и Детский Сад №37 «Золотой ключик».

Участие в открытии приняли сотрудники администрации города и высшие должностные лица республики: представители Народного Собрания, Правительства и Администрации Главы и Правительства Дагестана.

В минувшем году в городе были запущены две новые школы и одно дошкольное образовательное учреждение.

Отметим, что всего по региону в этом году был открыт 21 образовательный объект, а 210 объектов были капитально отремонтированы.