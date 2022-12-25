Три дагестанских издания заняли первые места во всероссийском конкурсе «Золотой фонд прессы — 2023»

Подведены итоги всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы — 2023». Среди победителей издания «Замана», «Орленок Дагестана» и «Женщина Дагестана».

Присланные на экспертизу СМИ оценивались по 6 критериям, каждый по 10-балльной шкале.

— Знак отличия «Золотой фонд прессы-2023» I степени присуждается изданиям, набравшим от 50 и выше баллов;

— Знак отличия «Золотой фонд прессы-2023» II степени присуждается изданиям, набравшим от 40 до 49 баллов;

— Знак отличия «Золотой фонд прессы-2023» III степени присуждается изданиям, набравшим от 30 до 39 баллов.

— Изданиям, набравшим менее 30 баллов присуждается Диплом участника.

Источник: Замана