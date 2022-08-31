Третья по величине школа Кайтагского района готова принять учащихся после капитального ремонта



Третье по величине образовательное учреждение Кайтагского района — Карацанская СОШ 1 сентября встретит учителей и учащихся обновленной и капитально отремонтированной.

Карацанская СОШ на 320 ученических мест, построенная в 1984 году. Наряду с учащимися из села Карацан, школу посещают дети из соседних сел Карталай и Джинаби. Также на базе данного учреждения ежегодно оборудуются пункты проведения ОГЭ и ЕГЭ, что изрядно поспособствовало увеличению износа внутришкольных помещений. Здание, построенное в советские годы, за время своего существования обновлялось только в косметических целях, капитального ремонта в ней ни разу не проводилось. А между тем школа остро нуждалась в реновации.

Как отметила директор Карацанской СОШ Аминат Алиева, благодаря участию в реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» сегодня школа полностью обновлена.

«15 классных помещений, учительская, кабинеты завучей, социальных педагогов, пищеблок, спортзал, гардеробная, раздевалка, мастерские – все помещения отремонтированы. Заменили кровлю, потолки, полы, окна, двери, электропроводку, оборудовали кухню, внутришкольные санузлы. Капремонт полностью завершен, обновленная школа готова к встрече учеников и педагогов!» — сообщила она.

Директор школы также добавила, что разработка и реализация проектов, направленных на совершенствование образовательной среды, даст мощный толчок развитию образовательной системы в целом, как по стране, так и по всему региону.

«В рамках данного проекта также предусмотрено оснащение школы новым учебным оборудованием, ждем его получения в ближайшие дни. Очень рады, что теперь наша школа будет соответствовать всем современным стандартам! Уверена, что и дети будут приятно удивлены новым преобразованиям. От всей души хочу поблагодарить руководство страны в лице Президента Владимира Путина, Главу Дагестана Сергея Меликова и нашего дорогого главу района Алима Темирбулатова за прекрасную возможность участия нашей школы в программе капремонта и замечательный подарок всем нашим детям в новом учебном году! Отдельное «спасибо» хочу сказать работникам подрядной организации за внимательное отношение ко всем пожеланиям относительно ремонта, профессиональный подход к выполнению поставленной задачи и ее завершение в установленные сроки!» — поблагодарила она.