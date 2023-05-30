Треть детских садов от планируемых по стране откроют в Дагестане в День защиты детей

В День защиты детей, 1 июня, в Республике Дагестан откроется 6 дошкольных образовательных учреждений. Это треть всех дошкольных учреждений, которые откроются в этот день по стране.

Два новых детских сада начнут функционировать в Махачкале, ещё по одному в г. Хасавюрте, Хасавюртовском районе, г. Буйнакске и Буйнакском районе. Общая мощность детских садов составит 950 мест.

Строительство новых образовательных учреждений велось в рамках национального проекта «Демография». Всего в республике в этом году планируют начать функционировать 20 детских садов. В прошлом году число новых дошкольных учреждений составило 17 детских садов.

Дагестан также является лидером по капитальному ремонту образовательных организаций: за прошедший год в Дагестане отремонтировано 210 задний 191 школы, в этом году планируется капитальный ремонт 141 здания 139 школ республики.