Тренер чемпионов

Рамазан Исаевич Магомедов с детства увлекался спортом, этим и был обусловлен выбор его трудовой деятельности. Его организованность и профессионализм способствуют реализации поставленных целей и воспитанию первоклассных спортсменов, с которыми он побывал во многих странах мира и во всех городах России.

Родился Рамазан Магомедов 31 октября 1972 года в селе Тпиг Агульского района. В 1978 году пошел в среднюю школу, которую окончил в 1989 году. В 1990 году поступил в Дагестанский сельскохозяйственный институт, по завершении учебы получил специальность зоотехника.

Трудовая деятельность началась в 1994 году: он начал работать тренером ДЮСШ в селе Тпиг, а с 1997 года продолжил тренерскую деятельность в ДЮСШ №3 г. Дербента. В 2000 году Магомедову Рамазану Исаевичу присвоено звание мастера спорта, а в 2005 году — звание тренера–преподавателя высшей категории.

С 2008 по 2012 годы обучался по специальности учителя физкультуры в Институте культуры и мира в Дербенте. Он привык совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом и эти же качества воплощает в своей тренерской деятельности.

«Самое главное в работе тренера — правильно объяснить ученику, что у него ответственность не только передо мной, но также перед родителями, друзьями. Надо работать над собой, не пропускать занятия, не лениться и трудиться как можно больше, тогда результат обязательно будет», — говорит Рамазан Магомедов.

В 2013 году Рамазан Магомедов назначен на должность директора ГБУ ДО РД «ДЮСШ города Дербента» и в этом же году ему присвоили звание «Заслуженный работник физической культуры». Из-под крыла этого тренера вышло много чемпионов и просто успешных людей.

Тренер в обязательном порядке сопровождает своих воспитанников на каждое соревнование, наставляя их на путь к победе.

В 2018 году школа под руководством Магомедова получила название СШОР (Спортивная школа олимпийского резерва). За последние четыре года эта школа подготовила четырех мастеров спорта.

Один из учеников тренера Камал Ханмагомедов выиграл чемпионат Европы, был призером мирового первенства. На высшую ступень пьедестала на чемпионате мира поднимался его ученик Зулкаид Рамазанов. В активе тренера есть многие достижения его подопечных.

Рамазан Магомедов отмечает, что тренерская работа привязана к четырехгодичному олимпийскому циклу, а также к годовой, полугодовой и квартальной работе со спортсменами.

Луиза Гусукаева