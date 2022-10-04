Трехсоттонная партия гуманитарной помощи отправилась из Дагестана в ДНР, ЛНР и Запорожье

Председатель Правительства Республики Дагестан сообщил о том, что из региона была отправлена очередная партия гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Харьковской области. По словам Абдулмуслима Абдулмулсимова, партия продовольственных товаров почти в триста тонн была собрана при участии дагестанских сельхозтоваропроизводителей, глав КФХ, СПоК и индивидуальных предпринимателей. В состав гуманитарной партии вошли рис, мука, мясные и овощные консервы, крупы, а также фрукты и овощи. 224 тонны от общего груза отправлены в ДНР и ЛНР, остальное в Запорожскую область.