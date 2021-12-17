Требования по проверке QR-кодов направлены на улучшение эпидемиологической обстановки в республике

12 декабря, врио Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Батыр Эмеев принял участие в рейдах по обследованию торговых объектов на организацию пунктов проверки QR-кодов.

В сообщении говорится, что рейдовые мероприятия проходят в рамках исполнения требований Указа Главы Республики Дагестан «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Дагестан» от 17 ноября 2021 года № 196.

«Несмотря на то, что мы неоднократно проводили разъяснительную беседу с бизнес-сообществом, предупреждали о предстоящих рейдах, и на протяжении недели цифровые волонтеры помогали с проведением проверок QR-кодов о вакцинации от коронавируса в торговых центрах, некоторые из них даже не потрудились организовать полноценные пункты проверок. В торговых центрах «05.ру» и «Импульс» вообще стояли по одному человеку, которые выборочно проверяли посетителей», — подчеркнул Эмеев.

Исполнение Указа Главы Республики Дагестан «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Дагестан» от 17 ноября 2021 года № 196 и санитарных требований должны быть обязательны для каждого из нас, в том числе собственникам торговых центров, всех площадок и мест массового скопления людей.

А вот что же сделать с крытыми и открытыми рынками, базарами, вопрос открытый. На все объекты сотрудников соответствующих ведомств для контроля за исполнением не напасешься. Мелкими административными штрафами и строгим предупреждением непонятливых, тут вопрос, думаю, тоже не решить. А вот под угрозой закрытия торговых точек и несения убытков, над строгим исполнением требований по организации пунктов проверки QR-кодов своими сотрудниками, собственники призадумаются.

В конечном итоге, требования по проверке QR-кодов, направлены на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в родной республике.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»