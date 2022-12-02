Требования к размещению в сфере сельского туризма прокомментировал Мухтарбий Аджеков

Минэкономразвития России утвердило требования к размещению в сфере сельского туризма в сельской местности. Данный факт прокомментировал Мухтарбий Аджеков. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана выразил мнение, что в принятом документе прописаны ясные и справедливые требования к фермерам.

«Во-первых, они позволят сделать пребывания туристов в нашей республике по-настоящему комфортным без потери того самого колорита, которым мы по праву гордимся. Во-вторых, теперь и самим аграриям стало понятно, что и как им строить, где размещать туристов», — добавил министр, отметив, что для бизнеса нет ничего ценнее, чем чётко прописанные справедливые требования.