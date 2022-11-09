Требования к экзаменуемым в автошколах следует ужесточить

Такое мнение высказал Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Важным направлением считаю повышение качества подготовки водителей, чтобы обучающиеся в достаточной мере усвоили правила дорожного движения и могли применять их в повседневной жизни на дорогах, а также ужесточение требований со стороны сотрудников ГИБДД, принимающих экзамены у обучающихся в автошколах.

Масса нарушений правил дорожного движения свидетельствует о низкой культуре вождения участников движения и неэффективности принимаемых в этом отношении мер.

Такая ситуация требует консолидации усилий органов государственной власти, муниципальных органов, общественности по наведению порядка в этой сфере и системного подхода к этой проблеме», — отметил Абдулмуслимов.

В свою очередь, начальник Управления ГИБДД МВД по РД Александр Шалагин рассказал, что с учетом сохранения высокого уровня смертельных последствий в ДТП по вине «молодых» водителей со стажем не более двух лет, ежемесячно составляется рейтинг автошкол, который публикуется на сайте Госавтоинспекции.

За 10 месяцев по вине «молодых» водителей совершено 112 ДТП, в которых погибли 12 и ранены 166 человек.

Сегодня «лидером» по количеству таких ДТП является ЧОУ ДО «Учебно-инновационный центр» г.Махачкалы, выпускниками которого совершено 16 ДТП, где погибли 5 и ранены 22 человека, сдача теоретического экзамена с 1-го раза составила 7%, а практического — 1%.

В связи с этим Управлением ГИБДД МВД по РД направлена информация в прокуратуру о проведении внеплановой проверки в отношении указанной автошколы. Кроме того, Министерству образования рекомендовано решить вопрос жесткого контроля за деятельностью автошкол, включая процесс обучения, посещение занятий и т.д.