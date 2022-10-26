Трасса водоснабжения до Махачкалы и Каспийска в установленные сроки будет завершена: Сергей Меликов

Социально-экономическую динамику Дагестана обсудили Сергей Меликов и Максим Решетников — руководитель Минэкономразвития РФ.

Сергей Меликов, говоря о федеральной поддержке, подчеркнул, что приоритетной среди важных задач является реформирование ЖКХ. В свою очередь он гарантировал эффективное использование инвестиционных средств.

«Я думаю, что тот инфраструктурный бюджетный кредит, который был получен при помощи Минэкономразвития РФ, действительно эффективно будет реализован. Трасса водоснабжения до Махачкалы и Каспийска в установленные сроки будет завершена», — озвучил глава Дагестана.