Экономика

Трасса водоснабжения до Махачкалы и Каспийска в установленные сроки будет завершена: Сергей Меликов

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Социально-экономическую динамику Дагестана обсудили Сергей Меликов и Максим Решетников — руководитель Минэкономразвития РФ.

Сергей Меликов, говоря о федеральной поддержке, подчеркнул, что приоритетной среди важных задач является реформирование ЖКХ. В свою очередь он гарантировал эффективное использование инвестиционных средств.

«Я думаю, что тот инфраструктурный бюджетный кредит, который был получен при помощи Минэкономразвития РФ, действительно эффективно будет реализован. Трасса водоснабжения до Махачкалы и Каспийска в установленные сроки будет завершена», — озвучил глава Дагестана.

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