Транспортная система Дагестана выдержала испытание санкциями

Об этом на заседании Оперштаба по развитию экономики под председательством Главы РД Сергея Меликова заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов.

Более того, сложившаяся ситуация открыла новые возможности для прорывного развития экспорта транспортных услуг.

В настоящее время происходит переориентирование логистических маршрутов и цепочек поставок грузов на восточный и азиатские товарные рынки преимущественно через международный транспортный коридор «Север-Юг» (МТК «Север-Юг»), проходящий транзитом через Республику Дагестан.