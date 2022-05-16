Экономика

Транспортная система Дагестана выдержала испытание санкциями

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Об этом на заседании Оперштаба по развитию экономики под председательством Главы РД Сергея Меликова заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов.

Более того, сложившаяся ситуация открыла новые возможности для прорывного развития экспорта транспортных услуг.

В настоящее время происходит переориентирование логистических маршрутов и цепочек поставок грузов на восточный и азиатские товарные рынки преимущественно через международный транспортный коридор «Север-Юг» (МТК «Север-Юг»), проходящий транзитом через Республику Дагестан.

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