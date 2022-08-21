Транспорт на очередной матч «Динамо» для болельщиков будет бесплатным

Для махачкалинских болельщиков будет организован бесплатный транспорт на стадион «Анжи-Арена» на матч «Динамо» – «СКА-Хабаровск» в воскресенье, 21 августа.

Транспорт для болельщиков будет отъезжать на «Анжи-Арену» от остановки напротив газетно-журнального комплекса («издательство») и МФЦ в Редукторном поселке Махачкалы (еще один ориентир – гостиница «Кавказ»).

Автобусы начнут курсировать с 17:00. Просим всех, у кого есть возможность, прибыть на место сбора заблаговременно.

После окончания матча автобусы будут ожидать болельщиков на улице Акулиничева (старая каспийская трасса), напротив основного входа на территорию «Анжи-Арены».

Напоминаем, вход на матч будет бесплатным, как и проезд на транспорте для болельщиков.