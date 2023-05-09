Трагические уроки Второй мировой войны сегодня многими забыты

Такое мнение высказал сегодня Глава Дагестана Сергей Меликов. Он прокомментировал попытки переписать историю, которые предпринимает сегодня Украина.

«Предатель народа Украины Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Хотя из истории мы знаем, что значительная часть порабощенной тогда Европы выступала в одном ряду с захватчиками, на оснащение военной машины рейха работали оккупированные страны Европы и другие союзники Гитлера.

И вновь, спустя десятилетия, рвутся снаряды, полыхают пожары и гибнут мирные люди. Вновь на территории Украины звучит немецкая, итальянская, испанская, английская речь, вновь выпущена кошачья свора с крестами: «леопарды», «гепарды», и вновь российские военнослужащие, так же, как и великое поколение победителей, вынуждены бороться с этой нечистью. Мы никому не позволим украсть нашу Победу!», – сказал Сергей Меликов.