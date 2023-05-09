Общество

Трагические уроки Второй мировой войны сегодня многими забыты

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Такое мнение высказал сегодня Глава Дагестана Сергей Меликов. Он прокомментировал попытки переписать историю, которые предпринимает сегодня Украина.

«Предатель народа Украины Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Хотя из истории мы знаем, что значительная часть порабощенной тогда Европы выступала в одном ряду с захватчиками, на оснащение военной машины рейха работали оккупированные страны Европы и другие союзники Гитлера.

И вновь, спустя десятилетия, рвутся снаряды, полыхают пожары и гибнут мирные люди. Вновь на территории Украины звучит немецкая, итальянская, испанская, английская речь, вновь выпущена кошачья свора с крестами: «леопарды», «гепарды», и вновь российские военнослужащие, так же, как и великое поколение победителей, вынуждены бороться с этой нечистью. Мы никому не позволим украсть нашу Победу!», – сказал Сергей Меликов.

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