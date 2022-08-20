ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА

В любой войне и пленные, и пропавшие без вести – это неизбежные спутники вооруженных столкновений. Плен – это всегда трагедия, связанная с унижением, позором, скорбью и гибелью людей. Поэтому в этом вопросе так много политики и морали. Тема советских военнопленных до последнего времени была под негласным запретом.

В годы Великой Отечественной войны плен стал жесточайшим физическим, психологическим и нравственным испытанием для миллионов советских военнослужащих, большинству стоил жизни. Тяжелые лагерные условия, строгая изоляция от внешнего мира, активная пропагандистская работа среди военнопленных существенно влияли на подавление духа и достоинства людей, вызывая чувство безысходности. Героизм и честность, малодушие и предательство иногда были совсем рядом, в одном лагере, на одних нарах, а порой и в одном человеке.

Ещё во время войны, вышедшие из окружения военнослужащие и пересёкшие линию фронта военнообязанные из числа гражданского населения, направлялись в основном на пополнение тыловых частей, в частности трудовых армий.

В последующем, для проверки бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену, была создана сеть специальных лагерей с особой системой фильтрации и проверки органами государственной безопасности.

«Освобожденные» пленные продолжили свой скорбный крестный путь – теперь уже на родине. Их не коснулась ни одна амнистия. Трусу порою было проще устроить свою жизнь, чем бывшему воину, честно отдавшему долг своей стране. Некоторые возвратившиеся из немецкого плена повторно отсидели в лагерях ГУЛАГа только потому, что не смогли доказать свою невиновность. Неприятное словосочетание «был в плену» во всевозможных анкетах испортило немало судеб. Отношения в обществе тоже были далеко не гладкими. Факт нахождения в плену в биографии советского гражданина становился для него несмываемым позором, влекшим подозрения в предательстве. Люди, побывавшие в плену, сталкивались с настороженным и даже презрительным отношением. Нередко в той или иной формулировке им приходилось слышать в свой адрес: «Я на фронте за Родину кровь проливал, а ты сидел в немецком плену, их хлеб ел и работал на фашистов».

Трагедия плена не обошла стороной и выходцев из Агульского района. Благодаря материалам и документам из доступных военных архивов, электронных ресурсов и зафиксированным сведениям из бесед с информаторами, нами сделана попытка восстановления реальной картины плена среди военнослужащих, призванных на фронт из Агула. Установлено, что 58 наших земляков оказалось за колючей проволокой концлагерей, 15 из которых ранее считались пропавшими без вести и 1 – погибшим. Одним довелось воевать час, день, месяц. Другие сражались год-два, а то и больше. И все же они оказались за роковой чертой в плену. С момента пленения большинство из них прошли через пять, шесть, а то и больше лагерей. По подсчетам самих же гитлеровцев, средняя продолжительность жизни военнопленного в лагерях составляла девять месяцев. За этот промежуток времени из них выжимали все, и в конечном итоге большинство из них просто умирали. Некоторые не выдерживали и этого срока пребывания. За период Великой Отечественной войны в застенках фашистских лагерей погибло 14 военнопленных – выходцев из нашего района. В ходе полевых работ было дополнительно выявлено 26 бывших военнопленных, о которых не найдены сведения в военных архивах.

В процессе поиска удалось уточнить статус уроженца селения Буркихан Рамазанова Мутабина (Муталима), призванный на фронт Хивским РВК в 1942 году. Из-за отсутствия сведений о нем среди военнослужащих, погибших и пропавших без вести, родственники считали его погибшим в немецком плену, и поэтому до сих пор об этом просто стыдливо умалчивали. В ходе наших поисковых работ установлено, что Мутабин Рамазанов, красноармеец 496-го стрелкового полка 148-й стрелковой дивизии, в ходе Черниговско-Припятской фронтовой операции, при форсировании Днепра и захвате плацдарма, был тяжело ранен. 26 сентября 1943 года он скончался в эвакогоспитале № 1030 в городе Семенов Семеновского района Горьковской области. Похоронен он на городском кладбище.

Уточнены и приведены в соответствие многие фамилии и имена пленных, топонимические названия, искаженные при составлении карточек немецкими штабными писарями, не владевшими русским языком, а также ошибок, допущенных в процессе перевода немецких архивных документов.

Все военнопленные заслужили того, чтобы с их имен было снято клеймо «предателя», чтобы их потомки не опускали стыдливо глаза, а гордились своими предками.

Лишь спустя 50 лет после окончания войны, в 1995 году Президент России подписал Указ «О восстановлении законных прав российских граждан – бывших советских военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период», по которому бывшие военнопленные получили статус участника Великой Отечественной войны.

Но сколько понадобилось лет для восстановления справедливости! Многие, выжившие военнопленные умерли, так и не дождавшись реабилитации.

Вот они – свидетели настоящих ужасов войны:

АБДУЛЛАЕВ Гасан Куджаевич, 1924 г.р., ДАССР, Агульский район, Буркихан. Призван Хивским РВК 1 апреля 1943 года. Попал в плен. Освобождён наступающими войсками Красной Армии. Находился в рабочем батальоне. Умер. Похоронен в селении Буркихан. С декабря 1943 года считался пропавшим без вести.

АБДУЛЛАЕВ Рамазан (Баз-Гадад), 1922 г.р., ДАССР, Агульский район, Гоа. Призван Хивским РВК в 1942 году. Рядовой. Попал в плен. Освобождён наступающими войсками Красной Армии. Находился в рабочем батальоне. Умер. Похоронен в городе Навои Бухарской области Республики Узбекистан.

АЛИЕВ Сулейман Набиевич, 1908 г.р., ДАССР, Агульский район, Тпиг. Призван Хивским РВК в 1941 году. Рядовой 181-го стрелкового полка. Попал в плен в 1942 году. Был освобождён, зачислен в состав запасного стрелкового полка. Умер в 1979 году. Похоронен в селении Тпиг.

БАЗАЕВ Махай Махаевич, 1919 г.р., ДАССР, Агульский район, Худиг. Призван Бакинским РВК. Рядовой 65-го стрелкового корпуса 84-й мотострелковой дивизии. Попал в плен в 1942 году. Был освобождён наступающими советскими войсками. Умер в 1980 году. Похоронен в селении Худиг.

БАЙРАМОВ Рамазан, 1905 г.р., ДАССР, Агульский район, Рича. Призван Хивским РВК в 1942 году. Рядовой 120-го стрелкового полка. Попал в плен. Был освобождён наступающими советскими войсками. Находился в рабочем батальоне. Умер в 1987 году. Похоронен в селении Рича.

БАРАНИЯ Амиран, (Предположительно Байрамов Амирхан),1917 г.р., ДАССР, Агульский район. Агул. Погиб в плену 25 марта 1943 года в городе Отвок-Сродборов, Польша, кладбище, могила №74. Лагерный № 329660. ЦАМО: ф.58, о. А — 71744, д.1 (6).

БЕЖБИЕВ Сиражудин Магомедович, 1918 г.р., ДАССР, Агульский район, Чираг. Рядовой 786-го стрелкового полка. В плен попал 1 августа 1941 года в городе Сураж. Шталаг – 333. Погиб в плену 29 августа 1942 года в городе Понятова, Польша. Лагерный № 2568. ЦАМО: ф.58, о. А-977521, д.1739. Ранее считался пропавшим без вести.

ГАБИБУЛАЕВ Гусейн Габибулаевич, 1906 г.р., ДАССР, Агульский район, Чираг. Сержант, командир отделения. В РККА с 1942 года. В плен попал в 1942 году под Каменском. Освобождён 11-25 сентября 1944 года в Румынии войсками 53-й армии. Донесение об освобождении из плена из управления тыла 53-й армии № 90966 от 20 октября 1944 года. Жена Габибулаева Захрат. ЦАМО: ф.58, о. 18002, д. 1613.

ГАБИБУЛАЕВ Магомед Габибулаевич, 19 г.р., ДАССР, Агульский район, Буркихан. Призван Хивским РВК в 1942 году. Попал в плен. Освобождён наступающими войсками Красной Армии. Находился в рабочем батальоне. Умер. Похоронен в селении Буркихан.

ГАМЗАЕВ Суфиомар Гамзаевич, 1917 г.р., ДАССР, Агульский район, Рича. Призван Кагановичским РВК Киргизской ССР. Красноармеец 226-го стрелкового полка. В плен попал 25 сентября 1942 года в районе города Ленинград. Освобождён из плена. Порядковый № 63. Родные жили в городе Фрунзе, Нижне-Чуйский совхоз, участок №2. ЦАМО: ф.58, о. 18002, д. 1613. Находился в рабочем батальоне до 1 июня 1943 года. Умер в 1985 году. Похоронен в Киргизии.

ГУСЕЙНОВ Гасан Курбанович, 1906 г.р., ДАССР, Агульский район, Тпиг. Красноармеец. Призван Агульским РВК. Освобождён из плена 11 сентября 1944 года. Направлен в состав 150-го запасного стрелкового полка. Всего 2626 человек. Донесение об освобождении из плена № 95206 от 23 декабря 1944 года отдела по учету потерь 27-й армии. ЦАМО: ф.58, о. 18002, д.1614.

ГУСЕЙНОВ Муталим, 1903 г.р., ДАССР, Агульский район, Цирхе. Шталаг-355. Призван Хивским РВК. Рядовой. Погиб в плену 25 сентября 1942 года в городе Проскуров (Раков) Лагерный № 19059. ЦАМО: ф.58, о. 977529, д. 36.

ГУСУСАЕВ Гамид Гусусаевич, 1902 г.р., ДАССР, Агульский район, Хутхул. Рядовой 567-го стрелкового полка. В плен попал 22 мая 1942 года в городе Харьков. Лагерь № 4 Васлуй, Румыния. Был освобожден из плена. Для дальнейшей службы направлен во 2-й стрелковый батальон 200-й запасной стрелковой дивизии. Порядковый №7692. ЦАМО: ф.58, о.977528, д. 163. Умер в 1975 году. Похоронен в селении Хутхул.

ДАВУДОВ Рамазан, 1913 г.р., ДАССР, Агульский район, Дулдуг. Призван Хивским РВК в 1941 году. Рядовой 34-го моторизованного полка. Попал в немецкий плен. Освобождён наступающими советскими войсками. Находился в рабочем батальоне. Умер в 1987 году. Похоронен в селении Дулдуг.

ДЖУМОВАЕВ Кедерма, 1920 г.р., ДАССР, Агульский район. Шталаг XI-В погиб в плену 2 августа 1943 года в городе Берген-Бельзен, Германия. Лагерный №120604. ЦАМО: ф.58, о. 977526, д. 146.

ИБРАГИМОВ Ибрагим Гусейнович, 1920 г.р., ДАССР, Агульский район, Тпиг. Призван Хивским РВК в 1939 году, с начала войны на фронте. Рядовой отдельного стрелкового полка 57-й армии. В 1942 году под Харьковом, после тяжелого ранения, попал в плен. Освобождён в 1945 году войсками союзников. При содействии Советской репатриационной комиссии был возвращен на родину. Находился в рабочем батальоне. Умер. Похоронен в селении Тпиг.

ИСАЕВ Ашурбек, 1916 г.р., ДАССР, Агульский район, Мисси. Призван Хивским РВК 10 мая 1942 года. Рядовой 46-й гвардейской стрелковой дивизии. Попал в плен. Совершил побег. Находился в составе партизанского отряда 26-й бригады. Умер 1999 году. Похоронен в селении Мисси.

ИСЛАМОВ Густайни Ислам, 1911 г.р., ДАССР, Агульский район, Буркихан. Призван Агульским РВК в 1942 году. Младший сержант. В плен попал 11 июня 1943 года в Орловской области. Освобождён до апреля 1945 года. Направлен в состав запасного стрелкового полка 9-й армии. Всего 1247 человек. Донесение об освобождении из плена № 94428 от 7 июня 1945 года управления 2-ой гвардейской армии. Жена Исламова Берии. ЦАМО: ф.58, о. 18003, д. 1433. Ранее считался погибшим 15 июня 1943 года и похороненным в деревне Тросна Кромского района Орловской области.

ИСМАИЛОВ Курбан Курбанович, 1907 г.р., ДАССР, Агульский район, Дулдуг. Призван Ивласким РВК Челябинской области. Рядовой 336-го стрелкового полка. ПВ плен попал 13 июля 1943 года в городе Курск. Освобожден 8 ноября 1944 года. Зачислен в состав 146-го запасного стрелкового полка. Донесение об освобождении из плена №107132 от 30 ноября 1944 года управления тыла 48-й армии, армейского отдела учета пересыльного пункта. Жена Анастасия Васильевна. ЦАМО: ф.58, о. 18002, д. 1608. Ранее считался пропавшим без вести.

ИСМАИЛОВ Рамазан Алексеевич, 1910 г.р., ДАССР, Агульский район, Хутхул. Сержант. Попал в плен. Освобожден. Список военнопленных, освобожденных из плена и прибывших 2 ноября 1945 года из города Цербст, Германия, эшелоном №51547 в Ковельский станционный пересыльный пункт и отправленных 23 ноября 1945 года эшелоном № 95607 в город Москва, Газгольдер. ГАРФ: ф.9526, о.6, д. 1179.

КАДИЕВ Рамазан Ибинаевич, 1898 г.р., ДАССР, Агульский район, Цирхе. Призван Агульским РВК 1 января 1942 года. В плен попал 20 августа 1943 года в районе города Смоленск. Освобожден. Донесение об освобождении из плена № 108366 от 19 июля 1945 года управления 21-й запасной стрелковой дивизии. Находился в составе 102-го запасного стрелкового пола, воинская часть 38624. Жена Кадинова Цей-Бод. ЦАМО: ф.58, о. 18003, д.1443.

КАРИЕВ Байран Кариевич, 1910 г.р., ДАССР, Агульский район, Буркихан. Призван Хивским РВК. Был контужен и демобилизован, но остался добровольцем в рядах Красной Армии, продолжал службу в качестве повара. Попал в плен. Свершил побег. Находился в составе партизанского отряда на территории Польши. С приходом наступающих советских войск дошел до Германии. Считался пропавшим без вести. Умер. Похоронен в селении Буркихан.

КУБУТАЕВ Абдулсалам, 1917 г.р., ДАССР, Агульский район, Дулдуг. Призван Хивским РВК. Рядовой 124-го стрелкового полка. Попал в плен. Освобождён наступающими советскими войсками. Умер в 1976 году. Похоронен в селении Дулдуг.

КУРБАНОВ Абас, 1906 г.р., ДАССР, Агульский район, Дулдуг. Рядовой 127-го стрелкового полка. В плен попал не позднее 22 августа 1943 года. Содержался в лагере в городе Рославль. В лагерь прибыл 3 октября 1942 года. Последняя запись о переводе от 24 августа 1943 года. Лагерный № 7963 РГВА: ф.1509, о. 1, д. 15. Умер в 1958 году. Похоронен в селении Дулдуг.

КУРБАНОВ Магарам, 1905 г.р., ДАССР Агульский район, Амух. Призван Хивским РВК. Рядовой. Служил автоматчиком в штабе 1-го Отдельного мотострелкового батальона. Был пленён у села Виноградовка Прохоровского района Курской области. Жена Рабаданова Хава. Считался пропавшим без вести с марта 1942 года.

КУРБАНОВ Магомед-Карим, 1919 г.р., ДАССР Агульский район, Чираг. Призван Хивским РВК. В РККА с 30 октября 1940 года. Рядовой 3-го батальона 459-го стрелкового полка. В плен попал 26 июня 1941 года в городе Кобрин, Белоруссия. Шталаг-307. Погиб в плену 12 октября 1941 года. Лагерный № 20008. ЦАМО: ф.58, о. 977525, д.119. Ранее считался пропавшим без вести.

КУРБАНОВ Муса, 1901 (1918) г.р., ДАССР, Агульский район, Кураг. Призван Хивским РВК в 1942 году. Красноармеец. В плен попал не позднее 24 августа 1943 года в городе Стас-Деменск. Содержался в лагере в городе Рославль Последняя запись от 9 сентября 1943 года, был эвакуирован. Лагерный №8232. РГВА: ф.1509, о. 1, д. 14. Умер в 1977 году, Похоронен в селении Кураг.

МАГАРАМОВ Гуси, 1904 г.р., ДАССР, Агульский район, Буркихан. Призван на фронт Хивским РВК в 1942 году. Рядовой стрелкового полка. Попал в плен. Освобождён наступающими войсками Красной Армии. Умер. Похоронен в селении Буркихан.

МАГОМЕДОВ Абдуллах, 1907 г.р., ДАССР, Агульский район, Буршаг. Призван Хивским РВК. Лейтенант 243-го стрелкового полка. Попал в плен в 1942 году. Бежал из плена. Умер в 1993 году. Похоронен в городе Каспийск.

МАГОМЕДОВ Гафар Абдулаевич, 1920 г.р., ДАССР Агульский район, Буркихан. Призван Бакинским РВК 10 марта 1940 года. Старший сержант, командир отделения. В плен попал 22 июня 1941 года. Находился в плену до 16 апреля 1945 года во Франции и Италии. Освобождён в апреле 1945 года. Список военнопленных в количестве 4913 человек, прибывших в 12-ю гвардейскую стрелковую дивизию Южно-Уральского военного округа. Зачислен в воинскую часть 44377. Донесение об освобождении из плена № 119108 от 31 июля 1945 года 12-й гвардейской стрелковой дивизии. Мать Магомедова Бичас, Баку, Новый нефтепромысел. ЦАМО: ф.58, о. 18003, д.1587.

МАГОМЕДОВ Шебраил (Джабраил), 1917 г.р., ДАССР, Агульский район. Рядовой. В плен попал 25 сентября 1941 года. Находился в лагере города Будешти, Румыния. Последняя дата от 28 сентября 1941 года. Порядковый № 591. ЦАМО: ф.58, о. 18003, д.1478.

МАГОМЕДОВ Касан, 1908 г.р., ДАССР, Агульский район, Худиг. Призван Агульским РВК 15 января 1942 года. Красноармеец. В плен попал 20 августа 1943 года в районе города Смоленск. Жена Магомедова Фатима. Освобождён. Находился в составе 102-го запасного стрелкового полка, воинская часть 38624. Донесение об освобождении из плена № 108366 от 19 июня 1945 года управления 21-й запасной стрелковой дивизии. ЦАМО: ф.58, о.18003, д.1443.

МАГОМЕДОВ Курбан Магомедович, 1910 г.р., ДАССР, Агульский район, Тпиг. Призван Хивским РВК в 1942 году. Рядовой стрелкового полка. Попал плен. Совершил побег из плена и вернулся в строй. Участвовал в освобождении Болгарии, Чехословакии. Имел боевые награды. Умер. Похоронен в селении Тпиг.

МАГОМЕДОВ Шабан Гусейнович, 1904 г.р., ДАССР, Агульский район, Арсуг. Призван Хивским РВК 21 января 1942 года. Красноармеец 263-го гвардейского стрелкового полка 86-й гвардейской стрелковой дивизии. В плен попал 20 июня 1942 года в районе Вольшаны Курской области. Находился в лагерях 2 года 7 месяцев. Освобождён из плена 6 марта 1945 года. Донесение об освобождении из плена № 35168 от 23 марта 1945 года управления тыла 46-й армии. Жена Магомедова Кафизат. Зачислен в состав 263-го стрелкового полка. Умер от ран 5 апреля 1945 года. Похоронен: Австрия, м. Цурендорф, кладбище 87, могила 1 (2). ЦАМО: ф.58, о. 18003, д.1381.

МАГОМЕДОВ Шабан Семетович, 1919 г.р., ДАССР, Агульский район, Тпиг. Призван Агульским РВК в августе 1941 года. В 1942 году прошел курсы бойца на территории Грузии, близ города Зестафони. Рядовой стрелкового полка. Участник Курской битвы. Попал в плен. Через месяц совершил побег. Далее с боями прошел Польшу, Германию, штурмовал Берлин. Имел боевые награды. Умер в 1984 году. Похоронен в селении Тпиг.

МАГОМЕДХАНОВ Тажудин Насрадинович, 1902 г.р., ДАССР, Агульский район, Буркихан. Рядовой. В плен попал 16 мая 1942 года в городе Севастополь. Находился в лагере №4 города Васлуй, Румыния. Последняя запись от 1 января 1943 года. Лагерный № 9456. Родные Шамсият. ЦАМО: ф.58, о. 977528, д.161.

МАХАЕВ Пирмурад, 1914 г.р., ДАССР, Агульский район, Фите. Призван Агульским РВК 15 января 1942 года. Рядовой 3-го стрелкового полка. В плен попал 11 июля 1943 года в районе города Орел. Освобождён 5 мая 1945 года. Всего 6216 человек. Направлен в состав 19-го армейского запасного стрелкового полка. Донесение об освобождении из плена № 119264 от 3 августа 1945 года сборно-пересыльного пункта № 20. Жена Ферзи. ЦАМО: ф.58, о. 18003, д.1508. Умер в 1984 году. Похоронен в селении Фите.

МАХМУДОВ Баджай Махмудович, 1917 г.р., ДАССР, Агульский район, Тпиг. Призван Хивским РВК в августе 1941 года. Рядовой 118-го стрелкового батальона. Ранее считался пропавшим без вести. В плен попал в мае 1942 года. По имеющимся сведениям в плену находился во Франции. Освобождён в апреле 1945 года. Находился в рабочем батальоне. Умер в 1989 году. Похоронен в селении Тпиг.

МАХМУДОВ Ибрагим Махмудович, 1916 г.р., ДАССР, Агульский район, Кураг. В РККА с 1939 года. Рядовой полевой почтовой станции 9684. В плен попал 25 июля 1941 года в городе Ляховичи. Шталаг-307. Погиб в плену 26 ноября 1941 года в городе Деблин, Польша. Лагерный № 64256. ЦАМО: ф.58, о. 977529, д.22.

МАХМУДОВ Исмаил Ибрагимович, 1916 г.р., ДАССР, Агульский район, Чираг. Рядовой. В плен попал 6 июля 1942 года на станции Смоленск. Жена Махмутова Ава. Находился в рабочем батальоне до 13 апреля 1943 года. Порядковый № 56. ЦАМО: ф.58, о. 977520, д.3492.

МИРЗОЕВ Абдурахман, 1911 г.р., ДАССР, Агульский район, Буркихан. Призван Хивским РВК в 1942 году. Попал в плен. Освобождён наступающими войсками Красной Армии. Награжден орденом Отечественной войны II-й степени. Умер. Похоронен в селении Буркихан.

МУСАЕВ Мирза, 1913 г.р., ДАССР, Агульский район, Дулдуг. Призван Агульским РВК 3 марта 1941 года. Рядовой 137-го моторизованного полка. Ранее считался пропавшим без вести. В плен попал 10 июля 1941 года в Западной Украине. Освобождён 14 апреля 1945 года. Всего 6783 человека. Донесение об освобождении из плена № 142945 от 30 октября 1945 года отдела управления тыла 3-й ударной армии. Сборно-пересыльный пункт № 46. Дочь Мусаев Ашура Мирзаевна. ЦАМО: ф.58, о. 18003, д.1456. Умер в 1998 году. Похоронен в селении Дулдуг.

НИКОРОБАГАНОВ Исрапил Ибрагимович, 1920 г.р., ДАССР, Агульский район, Амух. Рядовой. В плен попал 5 октября 1942 года в городе Армавир. Погиб в плену 9 ноября 1942 года в городе Проскуров (Раков), Украина. Порядковый № 63. ЦАМО: ф.58, о. 977521, д. 1880.

РАГИМОВ Шабан, 1918 г.р., ДАССР, Агульский район, Тпиг. Старшина 181-го стрелкового полка. В плен попал 29 июля 1941 года в городе Житомир. Находился в рабочем батальоне до 1 июля 1943 года. Порядковый № 58. ЦАМО: ф. 58, о. 977520, д.3492.

РАДЖАБОВ Раджаб, 1906 г.р., ДАССР, Агульский район, Тпиг. Призван Хивским РВК 6 января 1942 года. Рядовой стрелкового полка 9-й армии. В плен попал 23 марта 1942 года под городом Иславанс. Находился в лагере № 6. Освобождён из плена 1 сентября 1944 года. Зачислен в 147-й фронтовой запасной стрелковый полк. Список из 1557 человек. Донесение об освобождении из плена № 92066 от 15 октября 1944 года управления тыла 2-го Украинского фронта. Жена Раджабова Айша. ЦАМО: ф. 58, о. 18002, д. 1600.

РАДЖАБОВ Роджен, 1906 г.р., ДАССР, Агульский район, Тпиг. Призван Хивским РВК. Сержант. В плен попал в 1942 году. Освобождён в октябре-декабре 1944 года. Всего 15318 человек. Убыл в состав 235-го армейского запасного стрелкового полка. Донесение об освобождении из плена № 932260 от 7 июня 1945 года отдела штаба 56-й армии. Сборно-пересыльный пункт № 46. ЦАМО: ф.58, о. 18003, д. 1429.

РАДЖАБОВ Джабар Раджабович, 1918 г.р., ДАССР, Агульский район, Арсуг. Призван Хивским РВК 18 декабря 1941 года. Рядовой 635-го стрелкового полка. В плен попал 12 апреля 1942 года в городе Сталино. Шталаг IX-В. Погиб в плену 7 июля 1943 года в городе Нюрнберг, концлагерь Лангвассер, Германия. Лагерный № 8204. ЦАМО: картотека военнопленных офицеров. Ранее считался пропавшим без вести.

РАМАЗАНОВ Шабан Рамазанович, 1918 г.р., ДАССР, Агульский район, Бедюк. Призван Хивским РВК в августе 1940 года. Рядовой. В плен попал 2 августа 1942 года в городе Белая Церковь. Шталаг-319. Погиб в плену 5 апреля 1943 года. Лагерный № 41454. Родные Курбанов Рамазан. ЦАМО: ф.58, о. 977520, д. 2695. Ранее считался пропавшим без вести.

РАМАЗАНОВ Шахбан, 1915 г.р. ДАССР, Агульский район, Яркуг. Призван Хивским РВК 18 декабря 1941 года. Рядовой 100-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. С апреля 1944 года считался пропавшим без вести. Попал в плен. Освобожден. Для дальнейшей службы направлен в 67-й моторизованный полк. Умер в 1997 году. Похоронен в посёлке Шамхал городского округа «город Махачкала».

САГИДОВ Хидирнаби Сагидович, 1918 г.р., ДАССР, Агульский район, Рича. Призван Хивским РВК в 1941 году. Рядовой 144-го гвардейского стрелкового полка 49-й гвардейской стрелковой дивизии. Попал в плен. Вскоре, в составе группы других военнопленных, был обменен на немецкого офицера. Вернулся в строй. Был тяжело ранен. Инвалид Великой Отечественной войны I-й группы. Имел боевые награды. Умер в 1979 году. Похоронен в селении Рича.

ТАГИРОВ Мустафа, 1910 г.р. ДАССР, Агульский район, Яркуг. Призван Бакинским ГВК. Рядовой 60-го пограничного отряда. Был в плену. Освобождён наступающими частями Красной Армии. Умер в 1980 году. Похоронен в селении Яркуг.

ТЛЯХОВ Рамазан Тляхович, 1922 г.р., ДАССР, Агульский район, Хутхул. Призван Хивским РВК 1 сентября 1941 года. Лейтенант 395-го стрелкового полка. В плен попал 22 июля 1942 года в городе Ростове. Шталаг-37. Находился в 10 лагерях, начиная с 28 августа 1942 года. Шталаг-305 города Кировограда. С 13 мая 1943 года находился в лагере города Ченстохова, Польша, с 27 мая 1943 года в городе Альтенграбов, Германия. Лечился в лазарете военнопленных в городе Любаре. С 7 июня 1944 года находился в городе Берген-Бельзен, Германия, где в тот же день и погиб. Туберкулез легких. Бывший бухгалтер. Имя матери Таман. Лагерный № 23211. ЦАМО: картотека военных офицеров. Ранее, считался пропавшим без вести.

УМАРОВ Сафи, 1892 г.р., ДАССР, Агульский район, Рича. Красноармеец. Призван Агульским РВК. В плен попал 13 июня 1942 года в городе Ростов. Лагерь для военнопленных частей СС Майданек в городе Люблин. Погиб в плену 26 марта 1944 года в городе Люблин, Польша. Лагерный № 2114. ЦАМО: ф.58, о.18002, д. 1335 (1320).

УРБАНОВ Магомед Исмаилович, 1914 г.р., ДАССР, Агульский район, Анклух. Призван Хивским РВК 1 января 1942 года. Рядовой 507-го стрелкового полка. В плен попал 11 июля 1943 года в Орловской области. Освобождён из плена до апреля 1945 года. Всего 1247 человек. Донесение об освобождении из плена № 94428 от 7 июня 1945 года управлении 2-й гвардейской армии. находился в рабочем батальоне. Родные Пердас. ЦАМО: ф.58, о.18003, д. 1433.

ШАБАНОВ Абумуслим Абиевич, 1924 г.р., ДАССР, Агульский район, Хутхул. Призван Кагульским РВК Молдавской ССР в 1942 году. Красноармеец 29-го гвардейского артиллерийского полка. В плен попал в 1944 году. Освобождён из плена 25 августа 1944 года войсками 37-й армии. Для дальнейшей службы направлен в 113-й запасной стрелковый полк 13 сентября 1944 года. Весте с ним из плена освободили 2062 советских военнопленных. Награжден орденом Отечественной войны II-й степени. Умер. Похоронен в селении Хутхул.

ШАБАНОВ Камалдин Шабанович, 1913 г.р., ДАССР, Агульский район, Буршаг. Призван Хивским РВК в 1941 году Рядовой 120-го стрелкового полка. В плен попал в 1942 году. Освобождён наступающими советскими войсками. Умер в 1977 году. Похоронен в селении Буршаг.

ШАБУКАЕВ Джафар, 1907 г.р., ДАССР, Агульский район, Дулдуг. Призван Агульским РВК в 1942 году. Рядовой 76-го моторизованного полка. В плен попал в 1942 году в районе города Ворошилов. Освобождён из плена 7 мая 1945 года. Всего 5365 человек. Донесение об освобождении из плена № 94424 от 12 июня 1945 года управления 28-й армии. Родные Малаева Айша. ЦАМО: ф. 58, о.18003, д.1434. Умер в 1977 году. Похоронен в селении Дулдуг.

ЮСУПОВ Магомед Юсупович, 1906 г.р., ДАССР, Агульский район, Бедюк. Рядовой 173-го стрелкового полка. В плен попал 15 мая 1942 года в городе Харьков. Находился в лагере № 4 в городе Васлуй. Румыния. Погиб в плену. Лагерный № 10158. ЦАМО: ф.58, о. 977528, д.161.

Многие российские архивы по военнопленным до сих пор не рассекречены. Не все данные немецких архивов о советских пленных переданы России или доступны специалистам. Поэтому вполне вероятно, что и среди 392-х воинов из Агула, которые считаются пропавшими без вести и остаются в этом статусе до сих пор, есть и те, кого не миновала трагедия плена.

За годы, прошедшие после окончания военных действий, многие родственники бывших узников фашизма так и не узнали всей правды о них, не узнали об их дальнейшей судьбе…

Процесс поиска продолжается.

Источники:

1. Всероссийская Книга памяти, 1941-1945: Обзорный том. — /Редколлегия: Е.М. Чехарин, В.В. Володин, Д.И. Карабанов и др. – М.: Воениздат, 1995

2. Солдаты Отечества: Книга памяти, т.1. – Махачкала: Издательство «Юпитер», 2006.

3. Солдаты Отечества: Книга памяти, т.17. – Махачкала: Издательство «Юпитер», 2020.

4 Назовем поименно: Книга памяти, т.2. – Махачкала: Издательство «Юпитер»,1997

5. http://www.obd-memorial.ru/html/index.html

6. А.Г. Мерников. Войны и сражения. История человечества. – Москва, 2013. – (Военная энциклопедия).

Полевые материалы автора статьи.

8. http://vestiagula.ru/zabytye-imena/

9. http://vestiagula.ru/bezhal-iz-plena/

10. http://vestiagula.ru/pobediteli-zashhishhali-rodinu-tri-brata/

11. http://vestiagula.ru/iz-zhizni-odnogo-soldata/

Алай НАСРУЛЛАЕВ, председатель правления ДРОО

«Культурно-просветительское общество «РИЧА»