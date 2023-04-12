Традиционный день отметили в Тпигской СОШ

12 апреля во дворе Тпигской общеобразовательной школы прошла торжественная линейка, посвященная Дню космонавтики. Для МКОУ «Тпигская СОШ» Агульского района это двойной праздник, так как школа носит имя первого космонавта Ю.А. Гагарина. Торжественное мероприятие открыла директор школы Абдулкадирова Султанат Шамсудиновна, которая отметила, что каждый год вся школа с нетерпением ждёт этого прекрасного апрельского праздника, чтобы поприветствовать отличников учёбы и призеров предметных олимпиад».

Также к присутствующим с поздравительной речью обратились глава МО «Агульский район» Каидов Закир Гусейнович, зам. главы района Юсуфов Назим Амаевич, председатель совета старейшин Агульского района Омаров Магомед Рамазанович.

Они пожелали всем собравшимся благополучия и хорошего настроения, успехов в учебе и успешной сдачи ЕГЭ.

В этот праздничный день свои награды получили отличники учебы, спортсмены, учащиеся, принимавшие активное участие в общественной жизни школы. Были отмечены призеры и победители муниципального этапа ВОШ по всем общеобразовательным дисциплинам. Завершился праздник номерами художественной самодеятельности в исполнении воспитанников школы.