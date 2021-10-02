Экономика

Товаропроизводители Дагестана получат поддержку Правительства республики

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Абдулпатах Амирханов провел совещание, посвящённое закупке качественной продукции бюджетными организациями сферы образования и здравоохранения и поддержке местных товаропроизводителей.

Абдулпатах Амирханов сообщил, что пищевые предприятия Дагестана обратились к руководству республики с проблемой поставки продовольствия в бюджетные организации, а также участия в торгах на поставку товаров.

Они сообщили, что на торгах выставляются цены ниже себестоимости, что не может не сказаться на качестве поставляемой в школы, сады и больницы продукции.

Ввиду этого Абдулпатах Амирханов предложил оказать поддержку местным товаропроизводителям, которые могут поставить в учреждения экологичную продукцию.
В рамках совещания предложены конкретные инструменты такого рода поддержки.

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