Экономика

Товарооборот между Ираном и Дагестаном за год вырос на 44%

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Об этом в ходе встречи с представителями иранской авиакомпании Private joint stock company «Pars Golden Sky» (PGSC) заявил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он отметил, что в условиях масштабных санкций со стороны недружественных стран и сложностей с поставкой импортной продукции товарооборот между Республикой Дагестан и Исламской Республикой Иран в 2022 году в сравнении с 2021 годом вырос на 44 %, экспорт увеличился более чем в 2 раза и импорт снизился на 3%.

«Уверен, что у нас есть все возможности для дальнейшего наращивания двусторонних торгово-экономических связей и расширения номенклатуры поставляемой продукции, в том числе путем улучшения транспортного сообщения между нашими сторонами», — сказал глава кабмина.

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