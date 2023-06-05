Товарооборот между Дагестаном и Узбекистаном в 2022 году вырос на 80%

Об этом сообщил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе встречи с делегацией Республики Узбекистан.

«Узбекистан на протяжении многих лет является одним из ведущих партнеров Республики Дагестан, как в сфере гуманитарного, так и в торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот между нашими регионами в 2022 году вырос на 80% в сравнении с 2021 годом, а экспорт увеличился более чем в 2 раза. У нас есть все возможности для дальнейшего развития и укрепления двусторонних торгово-экономических отношений», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.