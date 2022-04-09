Тотальный диктант прошел в Национальной библиотеке РД

9 апреля 2022 года в Национальной библиотеке РД им. Р. Гамзатова состоялась Всемирная акция «Тотальный диктант».

Каждый год с 2004-го в России и за рубежом проводят «Тотальный диктант» — некоммерческую просветительскую акцию в форме добровольного диктанта для всех желающих. Проект придумали в Новосибирске. Тотальный диктант в этом году напишут уже в 18-й раз.

Тотальный диктант общественно — просветительский глобальный проект. И наша миссия в нем – помогать всем, кто хочет говорить и писать по-русски грамотно. Русский язык объединяет людей по всему земному шару, на нем говорят, пишут, думают в десятках стран.

В этом году проверить свою грамотность в библиотеке решили более 100 человек.

В преддверии акции была проведена работа по ознакомлению студентов вузов, ссузов и школьников с историей возникновения «Тотального диктанта». Впервые дагестанцы присоединились к «Тотальному диктанту» в 2013 году, и с тех пор количество площадок и желающих написать диктант неуклонно растёт в нашей республике.

Сегодня вместе с нами диктант пишут в сотнях городов по всему миру. Столицей Тотального диктанта -2022 стал город Ярославль.

Участие в «Тотальном диктанте» на площадке Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова приняли люди разного возраста, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения. Всех их объединяет любовь к русскому языку и желание проверить свою грамотность. Для многих участие в «Тотальном диктанте» уже стало традицией. Среди участников диктанта были преподаватели и студенты Дагестанского государственного университета, преподаватели и учащиеся Каспийского центра образования «Школа №15», воспитанники 1-й Дагестанского кадетского корпуса им. генерал-полковника Г. Н.Трошева, студенты Правовой академии и юридического колледжа, а также читатели и сотрудники библиотеки.

Также можно было увидеть молодые семейные пары, родителей с детьми-подростками, среди пишущих были: председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, поэты и преподаватели Вузов и пенсионеры, жители города Махачкалы.

Диктант начался в 14:00. Автором текста «Тотального диктанта – 2022» стала писатель лауреат премии «Большая книга» Марина Степнова. Она написала для Тотального диктанта текст, который называется «Девятисотый». В нашем регионе писали его третью часть, которая называется «Гроза».

Заведующая отделом культурных программ Ольга Алиева рассказала гостям об акции Тотального диктанта, о важности русского языка. Культура, грамотность – это то, что объединяет людей в любые времена, собственно это то, что и делает нас людьми. Хорошие книги делают нас лучше, делают нас свободнее. Хорошие книги формируют наши моральные принципы, хорошие книги остаются с нами всегда! Читайте хорошие книги и помните, что свет культуры, всегда передавался, и будет передаваться из рук в руки. И от нас с вами зависит, чтобы этот свет не погас.

Диктующим текст была заведующая Музеем истории театров Дагестана, заслуженный учитель РД – Лилия Джамалутдинова.

Активное участие в мероприятии принимали команда волонтеров DOBRO по жизни»

Национальная библиотека РД благодарит всех участников Всемирной акции, пришедших на «Тотальный диктант – 2022».