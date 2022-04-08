«Тотальный диктант 2022» пройдёт 9 апреля

Республиканский центр русского языка и культуры в очередной раз стал региональным координатором всемирной акции «Тотальный диктант 2022».
Культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих пройдёт 9 апреля в 14:00 (МСК).
В Махачкале «Тотальный диктант 2022» можно будет написать на следующих площадках:
— ГБУ РД «Республиканский центр русского языка и культуры»
(М.Гаджиева, 170.1 этаж);
— ГБУ РД «Национальная библиотека РД им Р.Гамзатова» (Р.Гамзатова, 43);
— Дагестанский государственный педагогический университет
(ул.Ярагского 57в);
— Дагестанский государственный университет (коворкинг-центр «Точка кипения», ул.Батырая,1);
— Исторический парк «Россия – моя история» (пр.И.Шамиля,31г).
Акция одновременно стартует в 14:00 на всех площадках. Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.