«Тотальный диктант 2022» пройдёт 9 апреля

Республиканский центр русского языка и культуры в очередной раз стал региональным координатором всемирной акции «Тотальный диктант 2022».

Культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих пройдёт 9 апреля в 14:00 (МСК).



В Махачкале «Тотальный диктант 2022» можно будет написать на следующих площадках:

— ГБУ РД «Республиканский центр русского языка и культуры»

(М.Гаджиева, 170.1 этаж);

— ГБУ РД «Национальная библиотека РД им Р.Гамзатова» (Р.Гамзатова, 43);

— Дагестанский государственный педагогический университет

(ул.Ярагского 57в);

— Дагестанский государственный университет (коворкинг-центр «Точка кипения», ул.Батырая,1);

— Исторический парк «Россия – моя история» (пр.И.Шамиля,31г).

Акция одновременно стартует в 14:00 на всех площадках. Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.