Торжественные проводы призывников прошли в Ботлихском районе

Мероприятие, посвященное очередному весеннему призыву на срочную воинскую службу в Вооружённые силы России новобранцев, прошли в Ботлихском районе.

С напутственными словами к новобранцам обратились глава муниципалитета Руслан Гамзатов, военный комиссар Ботлихского и Ахвахского районов Албегаджи Умайгаджиев, отец призывника Шамиль Газиев. Они пожелали молодым людям достойно, с честью пройти службу и вернуться домой здоровыми.

Проводить ребят пришли родственники и друзья. Каждого из них ожидают 12 месяцев армейской службы, иные условия жизни и ценный опыт.

Творческий коллектив управления культуры подготовил яркие песенные и танцевальные номера для новобранцев.

После ребята отправились в республиканский сборный пункт в городе Махачкала, откуда они будут определены и направлены в места дальнейшего прохождения своей службы.