Торжественное открытие года Расула Гамзатова состоится в феврале 2023 года

На совещании во вторник, 22 ноября, под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова обсудили подготовку к юбилею Расула Гамзатова.

Премьер напомнил, что инициатива проведения юбилея поэта исходила от Главы республики Сергея Меликова и была поддержана Президентом России Владимиром Путиным.

Указ о праздновании в 2023 году юбилея поэта подписан главой государства в июле прошлого года.

«Владимир Владимирович часто приводит творчество поэта в качестве примера того вклада, который внес Дагестан в российскую культуру. Глава государства называл Гамзатова замечательным человеком, примером для подражания не только для Дагестана, но и для всей России. К организации юбилея привлечены в том числе и федеральные ведомства, образован оргкомитет по подготовке и проведению празднования.

Безусловно, центром мероприятий станет родина поэта – Республика Дагестан. Также праздничные мероприятия состоятся и в других регионах, в том числе в Москве», — сказал Абдулмуслимов.

Глава кабмина также добавил, что План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова, предусматривающий 42 мероприятия, был утвержден 1 июня 2022 года заместителем Председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой.

О готовности каждого направления плана отчитались руководители профильных министерств и главы муниципальных образований, в которых будут проходить основные мероприятия, приуроченных празднованию юбилея.

Подводя итоги совещания, Абдулмуслим Абдулмуслимов еще раз подчеркнул важность события и напомнил слова великого Расула Гамзатова: «Слова – как дождь: один раз – великая благодать, второй раз – хорошо, третий раз – терпимо, четвертый раз – бедствие и напасть».

«Поэтому я призываю всех задействованных руководителей органов власти подойти к подготовке празднования юбилея ответственно, и чтобы все, что мы сегодня обсудим не повисло в воздухе, а были приняты эффективные и своевременные решения для проведения мероприятий на достойном уровне», — заключил премьер.