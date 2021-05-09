Торжества в честь Дня Победы прошли в Агульском районе

В Агульском районе 9 мая прошли торжества, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С утра над всеми селами района, отзываясь эхом в горах, проносились из микрофонов слова патриотических песен «Священная война» и «День Победы».

На площади у здания администрации района собрались представители общественности сел, коллективы учреждений и организаций, директора школ, главы сельских поселений, ветераны труда, участники афганских событий, чернобыльцы, художественные коллективы, самодеятельный детский коллектив школы искусств из села Рича, приглашенные звезды агульской эстрады.

С поздравительной речью к собравшимся обратился глава Агульского района Закир Каидов: «Хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, который подарили нам с вами наши деды и прадеды. Сегодня мы живем в мощном и цветущем государстве, государстве, которое отстояло свой суверенитет и защитило весь мир от коричневой чумы. И мы с вами, потомки победителей, обязаны чтить их подвиги и хранить о них память грядущим поколениям».

С поздравлениями к присутствующим выступили также председатель районного Собрания депутатов Салих Алиев, председатель Совета ветеранов района Магомед Омаров, председатель Общественной палаты Вагид Халидов, начальник ОМВД РД по Агульскому району Максим Мирземетов, представитель объединенного Агульского-Хивского военного комиссариата.

Учащиеся школ с портретами своих дедов и прадедов читали стихи об их ратном подвиге в битве над врагом, профессиональные артисты и детские коллективы исполняли танцы и пели песни, посвященные Великой Победе советского народа над фашистской Германией.

Глава района в этой торжественной обстановке вручил денежные призы молодым агульским спортсменам, добившимся успехов в спорте на соревнованиях за пределами района и республики.

Состоялось возложение венков к обелиску павшим в ВОВ и цветов к панорамным плитам, где выбиты имена воинов из Агульского района, отдавших свои жизни за наше будущее на полях сражений и в тылу. После памятного коллективного фото состоялись соревнования по армрестлингу.

Абдурахман Манафов